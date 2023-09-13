台南永康區10日晚間發生一起「假車禍真押人」事件，一名男子疑遭設局，發生車禍後，隨即被押走帶往澎湖囚禁，警方今天執行攻堅時，逮捕多名嫌犯，目前正將嫌犯帶回台南偵訊中，至於確切案情仍待警方偵辦調查釐清。

據指出，這起事件應為一起妨害自由案，被害男子10日晚間在永康區大灣與人發生車禍後，遭人押走，初步排除被害男子與嫌犯有債務糾紛，家屬也未接獲索討贖金的要求，至於男子為何遭設局押走，仍有諸多疑點尚待警方進一步釐清。