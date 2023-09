泰國前總理戴克辛8月入獄首晚,就因高血壓被轉移至皇家警察醫院至今。泰國一個政治團體周三(13日)向新任總理賽塔(Srettha Thavisin)提交一份請願書,呼籲政府將戴克辛送回監獄。

戴克辛在8月22日結束海外15年流亡,搭乘私人飛機抵達曼谷廊曼國際機場。他隨後被警方帶到法庭問審,被判處8年刑期,但在入獄首晚就因高血壓被轉移至皇家警察醫院。隨之而來的消息是,戴克辛在9月1日獲得泰王特赦,刑期從8年減刑至1年。

據泰國公視(Thai Pbs)報導,民間反對派的其中1支鷹派團體「泰國學生人民改革網絡」(The Network of Students and People for Reform ofThailand)領導人比集(Pichit Chaimongkol)表示,自稱「病情嚴重」的戴克辛已經住院23天。他說,「我們和許多泰國人都不相信戴克辛曾經或現在確實在生病。生病只是他留在監獄外面的藉口,而他本來應該待在監獄。我們要求立即將他送回監獄。」

比集向總理府(Government House)投訴中心提交了請願書。 他還呼籲賽塔遣返逃往其他國家的政治嫌疑人,以便他們能夠服刑。