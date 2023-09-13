國民黨總統參選人侯友宜日前拋出核四重啟政見，被綠委賴品妤嗆「重啟個屁」，重新引發能源課題熱議。核四「禁書」《述說龍門》12日重行出版，前總統馬英九重申支持重啟核四。藍營立委吳怡玎強調，這是一本見證核四從規劃到封存歷史真相的史書，能帶大家真正認識核四。

「民進黨不想讓你看到的書，我們把它重行出版了！」國民黨立委吳怡玎今(13日)在臉書發文表示，《述說龍門》是一本原定在2018年出版，最後卻未在市面出現的禁書。這也是一本帶您真正認識核四的故事書，更是一本見證核四從規劃到封存歷史真相的史書。

吳怡玎提到，如果想要擁有這本民主進步黨執政時期的「禁書」，歡迎洽詢下列社團粉專：氣候先鋒者聯盟、台灣媽媽氣候聯盟Mom4climate、潔淨能源推廣協會、核能流言終結者聊天室。

馬英九12日在新書發表會上強調，台灣缺頭腦清楚、反應快速、知錯能改的政府，核四公投雖被否決，但2年後還可以再做，應冷靜思考能源政策，立即做出改變。承銷政府出版品的五南書店表示，該書自2018年出版以來，雖系統顯示上架，實則是鎖為「非賣品」，原因要由台電才能說明，但可確定的是市面上幾乎無法透過採購方式獲得此書。台電則解釋，《述說龍門》不符台電內部規定，未經出版品程序審定，因此並非台電公司正式出版品，沒有所謂「版權」問題，也沒有「偷偷下架」問題。

網友表示「這本書雖然是負責工程師們寫的，但是文字淺顯易懂，是針對一般人為對象而寫的書。看完之後，你會對龍門電廠的品質更具信心喔！所以它當然會被禁啊！」、「權力的基石，就是控制教育。政府目前做得相當出色」、「反核人士當然看不下去囉，畢竟不合乎反核信仰」。