46歲日本女星觀月亞里莎昔日有九頭身美少女稱號，因主演日劇《秀逗小護士》傻大姊形象受觀眾喜愛，成功圈粉無數，在2015年嫁給有40億身家的富商男友青山光司，令人稱羨。怎料，青山光司4年前被爆出接受性招待，掀起轟動；觀月亞里莎當時未與富尪離婚，選擇容忍的她近況被發現美貌劣化中。

觀月亞里莎當年從電視劇女王升格當貴婦，原以為她會一直幸福下去，沒想到2019年韓團BIGBAND前成員勝利性招待事件曝光，抖出的性招待名單中出現日本人，而韓媒指出是一名日本建設公司老闆，網友根據照片比對發現正是觀月亞里莎的富尪青山光司；據悉，勝利當時將韓國女生送到日本進行性交易，兩人私交甚篤也是眾所交織。

46歲的觀月亞里莎被發現近年美貌劣化。（圖／摘自觀月亞里莎Instagram）

儘管當時外界都注視觀月亞里莎是否會離婚，但她沒有對此做出回應，兩人至今仍是夫妻。而觀月亞里莎將重心幾乎放在工作上，每年幾乎都有出演影視作品，相當忙碌；她昨（12日）在Instagram分享出席活動的工作照，被發現曾經的九頭身美少女外貌急速劣化，濃妝依舊擋不住歲月痕跡，嚇壞不少網友。

觀月亞里莎與青山光司交往1年半，2015年透過傳真形式發表婚訊；青山光司風流史也被起底，他與女星上原櫻有過一段婚姻，還有被拍到和章子怡甜蜜共撐一把傘，之後才透過朋友認識觀月亞里莎。