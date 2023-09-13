國際能源總署（IEA）今天表示，沙烏地阿拉伯和俄羅斯減產石油將導致全球「嚴重」供應短缺持續到年底，升高市場進一步波動的風險。

國際能源總署今天在每月市場報告中提出上述示警。石油輸出國家組織（OPEC）昨天的最新報告顯示，全球石油供需創2007年以來最大缺口，國際油價聞訊飆漲。

國際能源總署表示，阿拉伯和俄羅斯聯盟對石油市場帶來困難的挑戰。

俄羅斯去年入侵烏克蘭導致國際油價飆漲後，近月來油價挫跌。為刺激油價，沙烏地阿拉伯和俄羅斯，以及石油輸出國組織與結盟油國（OPEC+）其他成員本月稍早宣布將延長志願性減產至年底。

總部位於巴黎的國際能源總署說：「9月起，以沙烏地阿拉伯為首的OPEC+減產將造成嚴重的供給短缺直到第4季。」

國際能源總署表示，石油庫存處於令人不安的水準，升高另一次大幅波動的風險，鑑於目前經濟環境脆弱，這點對生產者或消費者都不利。

沙烏地阿拉伯7月起每日減產100萬桶，已經決定延長減產期間至年底。俄羅斯也決定延長每日減少出口30萬桶至年底。

國際能源總署表示，全球石油需求依然穩定成長，預估2023年全球石油每日需求量增加220萬桶，達到每日1億180萬桶，部分由於中國消費復甦以及飛機燃料需求帶動。

不過，國際能源總署指出，沙烏地和俄羅斯減產的延長「將造成嚴重的市場缺口」直到今年的最後3個月。