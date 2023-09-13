進口雞蛋洗選上架的標示日期引發爭議，巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，卻被踢爆前幾天還有巴西雞蛋在架上賣。台農蛋品12日發聲明表示，巴西進口蛋確實誤標效期，已全面回收下架。沒想到農業部今(13日)仍堅稱，巴西進口蛋的確有在其境內做噴膜處理，故保存期限可達120天無虞。國民黨台北市議員徐巧芯在直播中宣布，下週要領養一隻蛋雞，取名叫陳雞仲，120天後開冰箱解封打蠟蛋，一定要請農業部長陳吉仲吃一口。

粉專「政客爽」今(13日)發文附圖提到，徐巧芯在直播節目中竟宣布，「我下週領養一隻蛋雞，就叫陳雞仲。雞仲聽起來就有一種韓國style，有歐巴（哥）的感覺。」還強調「我們會幫陳吉蛋打蠟、冰在冰箱裡，120天後打開給大家看！」

政客爽形容徐巧芯為「雞蛋實驗家」。過去因鳳梨酥曾被政府列為「包餡麵食」，徐巧芯就曾發揮實驗精神，在《誰來早餐》節目把鳳梨酥下鍋煮，實驗結果，品嚐起來的滋味令她大皺眉頭。如今徐巧芯又將親自養蛋雞，用120天冷藏打蠟蛋做實驗，但算起來可能要大選後才能「開箱」。

「疼惜陳雞仲、喜迎陳吉蛋！」政客爽直呼，120天後開箱神秘打蠟蛋，一定要請最愛哭的陳吉仲吃一口！韓國有浪漫歐巴宋仲基，台灣有手機包膜陳雞仲，「蠟個女人徐巧芯是個狠人！」

網友表示「敲碗，要看雞仲下蛋直播！」、「蠟膜厲害啊」、「太有梗了」、「希望120天後塔綠班禍害已被消除！」