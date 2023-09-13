屏東首起校園群聚，縣府緊急防治。(屏縣府提供)

屏東縣截至13日累計35例登革熱本土確診病例，分別為萬丹鄉19例、屏東市11例、潮州鎮2例、竹田鄉、長治鄉及九如鄉各1例。其中今日新增一起校園群聚案例，為屏東首起登革熱校園群聚，縣府及公所立即進行校園清消及社區各項緊急防治工作，並要求學校落實校園環境巡檢，針對教職員生密切健康監測。

屏縣府衛生局表示，校園群聚共2名病例，分別為該校一名59歲教師，發病前曾有南投及台中旅遊史，9月7日出現發燒、頭痛、關節痛等登革熱症狀，至診所就醫經通報於9月10日確診；另一名為同校22歲實習教師，於進行校園擴大採檢NS1陽性，經實驗室檢驗研判確診，於9月8日出現發燒、頭痛等症狀，為避免疫情擴散，將持續積極進行孳生源清除及每日進行師生健康監測。

衛生局指出，颱風過後各地積水容器數量大幅增加，目前天氣仍不穩定，呼籲民眾雨後應盡速清除戶外積水容器，以減少病媒蚊孳生，同時提醒轄內各級學校，應每周動員全校教職員生進行校園大掃蕩，仔細檢查屋頂、排水溝、樹洞、地板凹陷處等是否有積水情形，立即清除改善，衛生及環保單位將不定期進行巡查，一旦發現陽性孳生源將依傳染病防治法予以裁罰。

屏東登革熱校園群聚