針對新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，台北地檢署已依貪污等罪起訴。前立委郭正亮表示，高虹安一審應該會有罪，停職再一年之後，就是二審了，到了二審就會變快，前提若是民進黨總統參選人賴清德當選，高虹安的新竹市長4年任期恐怕會當不完。若改選市長，在九合一大選中跟高爭奪新竹市長寶座的民進黨籍交通部參事沈慧虹，大概也準備要再選 。

郭正亮今(13日)在《下班瀚你聊》節目中認為，高虹安一審應該會有罪，停職再一年之後，就是二審了。高虹安新聞事件，影響會非常大，因為民進黨立法院黨團總召柯建銘大概每天都在笑，沈慧虹大概也準備要再選 ，民進黨跟綠媒一路就是打這個議題， 明年二審就會出來 了；主持人說，定讞才解職，郭正亮回應「對」。

郭正亮認為，高虹安這件案子，只要一審出來，到了二審就會變快，當然前提是民進黨總統參選人賴清德當選，到時高虹安新竹市長4年任期恐怕會當不完。

郭正亮認為，目前看起來，高虹安也蠻堅持她自己的說法，到時她一定也會有殺招 。比如今天前新竹市文化局長錢康明在錄音帶的部分就是互咬，高虹安男友李忠庭則說，是錢康明要亂搞，他去制止，錢康明反咬，李忠庭要求他插一個什麼廠商進來。郭正亮表示，這種事情就會繼續亂下去，沒有結束。

主持人接著問到，有網友擔心會影響民眾黨總統參選人柯文哲 ，郭正亮表示，柯文哲今天特別舉行記者會，就是想要表示，民眾黨不是這樣的政黨，他智商157，當然也有想到。而當高虹安看到民眾黨做勤業眾信這樣的記者會，高虹安還不趕快斷。