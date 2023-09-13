美國持續在國際社會拉攏「盟友」，試圖組成抗中國陣營。財信傳媒董事長謝金河分析近期各國與美中之間的互動，指出美國總統拜登近日趕赴河內，正是越南選擇親中或親美路線的「關鍵時刻」。

在印度召開的G20大會尚未結束之際，拜登就急忙趕往河內，接連會見了越南總書記阮富仲、國家主席武文賞與總理范明政。謝金河對此表示，這是越南經歷一場路線鬥爭後，越南國家路線的一次重要抉擇，可說是具有重大戰略意義。

謝金河今（13）日在臉書以「美國的最後一張抗中拼圖」為題發文指出，越南去年經過黨內鬥爭後，總書記阮富仲立即到北京訪問，並獲得習近平接見。而接下來，越南政府就開始展開對銀行業與房地產市場的整頓，導致越南的土地開發商倒閉上萬家，企業主人人自危，股市也遭受重創。可是越南股市今年卻出現反彈跡象。拜登的造訪適逢是越南在親中或親美路線抉擇的關鍵時刻。

謝金河表示，自2017年以來，美中一路從貿易戰、金融戰，打到科技戰，多數國家都認為「兩隻大象打架」，為了避免遭到牽連，千萬不要選邊站。可是隨著俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲國家趨於團結，亞洲國家也有了新變化，本來搖擺不定的南韓，近期卻展現親美傾向，菲律賓也改走親美路線，但印尼仍在停看聽的狀態。

謝金河分析，越南這次迎接拜登，似乎是在醖釀路線的轉向，而如果越南真的轉向美國，未來在供應鏈移轉中，越南顯然將扮演重要角色。

美國總統拜登（左）11日在河內與越南國家主席武文賞（右）會面。（圖／路透社）

在美國積極運作之際，謝金河指出，中國也在拉攏中亞五國，接著在金磚五國的南非峰會上扮演老大角色。

謝金河最後提到，北韓最高領導人金正恩這次會晤俄羅斯總統普丁，再度凸顯地緣政治選邊站的極致現況，反映出全球兩極對立之路愈走愈極端。