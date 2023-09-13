「被離職」的前新竹市文化局長錢康明今(13日)爆料，新竹市今年本要辦跨年晚會，新竹市長高虹安要錢康明去找高的男友李忠庭(Jack)討論企業贊助問題，錢康明還稱等李忠庭很久都沒有回覆，打電話才要到一份「超級世界無敵爛」的7張A4單面列印企劃書，而新竹市政府也將此份企劃書公布，意外引發網友嘲諷。

網友Jessie Chen今在臉書貼出，錢康明臉書發文中提到的李忠庭給的「7張A4單面列印企劃書」，嘲諷說「李忠庭的七頁企劃書簡直完美～THANK YOU，新竹人值得的」。

錢康明今日中午發爆料文時稱，新竹市跨年晚會在他離職前都有，「我還做了跨年資料移交，雖然資料超級世界無敵爛」，不過晚間錢就道歉說，新竹縣、市不動產開發商業同業公會今年7月拜會新竹市高市長時，他未獲邀列，會後也未接獲兩會合辦跨年的決議文件。

新竹市政府發言人徐千晴將該份被稱是「超級世界無敵爛」的7頁企劃書提供給媒體，空白處還有手寫文字「錢局長離職交接資料」，該企劃書封面僅寫「Light tomorrow with today 閃耀大新竹 (2023-2024大新竹跨年晚會暨煙火嘉年華)」，下方則有新竹縣、新竹市政府的Logo。

被錢康明稱是「超級世界無敵爛」的7頁企劃書的第二頁，則寫著將新竹縣市預算整合，發揮更大效用，採取輪流方式分別舉行晚會、煙火嘉年華，讓大新竹成為閃耀城市；但最關鍵的活動內容，跨年晚會部分，卻只寫「邀請藝人朋友們登台演出，並陪伴一起倒數迎接下個閃耀新年」，煙火嘉年華則寫，「預計在新竹縣市頭前溪河畔旁施放高空煙火，並搭配音樂成為視覺聽覺璀璨饗宴，集結品牌、攤位成為精彩嘉年華」。

第三頁則有表演節目和擬邀嘉賓，包括9M88、蔡健雅、詹雯婷、魏如萱等。第四頁則寫跨年晚會建議地點，新竹左岸水源草地、新竹縣府前廣場，煙火嘉年華建議地點，新竹左岸水源草地、頭前溪高灘地河濱公園。第5、6頁只有圖片沒有內容，第7頁則是寫了「THANK YOU」。

該份企劃書也在政論節目上被討論，引發PTT網友發文酸「曾經領過月薪五十萬的人做的企劃書」，許多網友嘲笑說，「跨年晚會350萬元，企劃書七頁平均50萬元」、「這應該只是簡報檔，不能算企劃書吧」、「這種企劃書要全權處理」、「要半天要到這幾頁，真的沒有文字檔嗎」、「thank you 佔一頁，自信、霸氣」