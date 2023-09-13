取自木原稔推特

日本岸田內閣今天完成第二次改組，閣員晚間接受天皇的認證後，召開了第一次內閣會議。駐日代表謝長廷表示，新任防衛大臣木原稔是台灣政界所熟悉，擔任日華懇事務局長期間，多次隨同會長古屋訪台；新任外務大臣上川陽子被認為是重視日韓關係的議員，可以看出岸田對日韓關係改善的重視。

謝長廷表示，岸田文雄今天完成內閣改組，媒體報導的亮點包括女性閣員增加至史上最多的5人，以及外務大臣和防衛大臣的更換。

他說，原防衛大臣浜田在就任前曾去台灣訪問，被視為友台議員，新任防衛大臣木原稔更是台灣政界所熟悉，他擔任日華懇事務局長期間，多次隨同會長古屋訪台，今年7月才與立法院游錫堃院長一起從與那國島航行到宜蘭。最近一場戰略論壇舉辦的兵推，木原當時扮演的就是防衛大臣，他是熊本出身，因台積電的設廠在當地受到高度肯定。

今年安倍前首相逝世周年法會時，謝長廷和許多貴賓都已經從另一出口離開，以致在另一端等候的駐日記者撲空，找不到有人回應，十分著急不知如何是好，當時木原因為了解媒體的辛苦和需要，特別應熟識的台灣記者要求，出面接受訪問。謝長廷認為，從這小事，看得出木原為人的隨和與體貼。

新任外務大臣上川陽子被認為是重視日韓關係的議員，此外，在黨務方面晉升為選舉對策委員會的小渕優子議員是前首相小渕惠三之女，小渕前首相也被認為是有名的知韓派，他說，這也可以看出岸田對日韓關係改善的重視。

媒體報導重點還有日本政界派系平衡問題，但謝長廷表示，這部分外國人比較難以了解，「我想各國駐日使館應該都正在忙著分析、尋找資料做好功課」。