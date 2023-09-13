景氣不好出口差，為了協助受影響產業度過難關，台電宣布，對30類製造行業祭出「供電設備維持費(俗稱供維費)優惠措施」，只要2023年上半年用電衰退10％以上，就可以申請降低契約容量，未來2年內辦理恢復原容量時，原本要收取的供維費，可獲得打2折優惠，合計近5萬戶受惠。

台電表示，廠商用不了那麼多電，假設申請降低契約容量100瓩，首先基本電費一年就可省下23萬元，待景氣恢復，業者重新提高契約容量時，要繳的供電設備維持費，因為有打2折，又可省下9萬元。本供維費優惠措施，自2023年1月1日起至2024年12月31日期間都算，總共2年。

本次優惠適用對象主要以傳統產業為主，包含紡織、塑膠、金屬、機械設備業及自行車等30類製造產業。

為何要收取供維費，台電解釋，廠商想省基本費，會申請降低供電契約容量，可是本不論用戶有無用電，台電當初裝設的投資成本、設備維護費用都還在，每年都會產生折舊、運維、利息等固定費用，因此業者想回復原容量，當然就得按暫停月份，去計算回收一筆供維費，各國電力公司多有類似收費機制。

台電強調，今年出口不好，確實對一些傳統製造業壓力很大，但公司自身虧損嚴重，無法直接給它們降電價，因此才研議從供維費打折優惠著手幫助。