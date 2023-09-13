「西瓜籽吞下肚，當心身體裡長出一個西瓜來」，這個說法早已成為笑談。西瓜籽營養價值高，吃進肚子裡安全無虞，國外甚至還流傳不同食譜，推薦吃法之一是烘烤成為零嘴享用。

英國《每日郵報》報導，此前已有多項研究顯示，吃西瓜好處多，可以舒緩痠痛的肌肉、改善膚況，甚至有助降低罹癌風險。愛吃西瓜的人很多，但有些人還是不太敢把西瓜果肉之間的黑籽吞進肚子裡。

該報引述美國休閒生活雜誌《南方生活》（Southern Living）報導指出，許多營養學家都表示西瓜籽富含營養素。營養師瑪納克（Lauren Manaker）說明，西瓜籽含有鎂、磷、鉀、蛋白質、葉酸、必需脂肪酸、鐵、鋅，「例如鎂有助於腦部與神經系統功能運作，磷可以促進骨骼結構健康、促進消化」。鎂也有助於維持血壓穩定，脂肪酸則能降低膽固醇濃度、減少心臟病與中風發生的風險。

西瓜籽可以直接食用，安全無虞。

美國西北健康科學大學（Northwestern Health Sciences University）營養學教授梅耶賈克斯（Christina Meyer-Jax）說，西瓜果肉含有「關鍵的抗氧化劑營養素，有助預防疾病、支持整體健康」。

西瓜的黑籽是成熟的種子，可用來栽種，但沒什麼味道，口感偏硬，大多數人會把它吐掉不吃。未成熟的籽色澤偏白，口感偏軟，易於吞嚥。營養學家夏姆斯（Tammy Lakatos Shames）指出，黑籽、白籽均含纖維質，食用安全無虞。

《南方生活》還介紹2種西瓜籽的吃法。第一種是很多人推薦的「烤西瓜籽」，口感鬆脆，跟烤南瓜籽有些類似。把西瓜黑籽放進篩子仔細沖洗，濾掉水分後以毛巾拍乾，必須完全乾燥，放在陽光下曝曬可加速乾燥過程。徹底乾燥的黑籽放進烤盤，噴一些油，置入預熱至華氏325度（攝氏約163度）的烤箱，烘烤15至20分鐘。若想增加風味，在烤好的西瓜籽上稍微撒鹽。

第二種是讓西瓜籽發芽之後食用。黑籽泡水幾天，發芽後，用水清洗並完全乾燥以延長保存時間。乾燥後的西瓜籽芽可加入沙拉、麥片之中食用，讓口感更豐富。瑪納克說，吃發芽後的西瓜籽，人體吸收種子裡特定營養素的效果更好。