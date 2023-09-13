規模為歷屆最大的2023年台北國際航太暨國防工業展，明天將在台北南港展覽館開幕，由有「台版彈簧刀」之稱的巡飛彈1型構改而來的巡飛彈2型無人機，明天也將首度亮相。中科院航空所長齊立平今說明，巡飛彈2型無人機主要配備高爆彈藥，以多聯裝發射箱安裝在軍車、艦上，結合紅外線及微波巡標器等打擊方式，彈藥攜行量更是1型的10倍以上。

齊立平說，巡飛彈1型滯空時間大概為15分鐘，攻擊距離大於10公里，對單兵防禦來說是很有效的利器。

因為設計空間還有彈性，此次巡飛彈2型的諸元並未公開，齊立平指出，其具備日夜間作戰能力，且可採多聯裝實施「群攻」，發射箱可疊加；據悉，通常一個序列為12架，可安裝在機動車輛或艦艇上，具備高機動性，一部悍馬車的編制便能操作。

齊立平說，巡飛彈2型採「人在迴路」設計，也就是可由人員操作，也能自動攻擊；另外，機翼能收折以方便收納，並配備高爆彈藥，結合影像紅外線及微波巡標器兩種打擊方式。

齊立平表示，巡飛彈2型彈藥攜行量可能是1型的10倍以上，動力來源可採汽油、油電，GPS導控也一定是軍用等級。