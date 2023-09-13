中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）臉蛋甜美，還有E罩杯的火辣身材，她時常會在社群平台大方放送性感美照，每每發文都引來上萬讚。今（13日）她曬出一組海邊泳裝照，豐滿深溝瞬間吸引無數粉絲注意。

短今今日曬出在花蓮七星潭拍下的一組泳裝照，她分享心情：「穿上最美的林莎聯名款，豪喜歡」，她穿著黑色連身泳裝，胸口處大開深V露出渾圓雪乳，下半身紗裙設計帶點優雅氛圍，轉過身白皙美背隱約可見，兼顧了性感與精緻，白嫩鉛筆腿引人注目，仙氣模樣讓萬名網友按讚，不少人留言：「太美惹」、「仙爆」、「學姊好正，我沒了」、「我今天疲勞全沒了」、「短今辣妹！」、「被迷暈了」、「今日的美好我收下了！」、「怎麼可以這麼美」、「流口水了」、「上次在板橋車站看到本人，真的很美」、「好像仙女下凡一樣」、「今夏最辣」。

短今8月初和中信兄弟啦啦隊成員們一起飛往日本參加「台場冒險王2023 SUMMER SPLASH！」活動，17名啦啦隊成員穿著制服賣力表演，活力詮釋經典的「炸裂陳子豪」舞步，她們的表演還被日媒報導，日媒也寫出短今的貼文內容並截下貼文照片，當地粉絲則表示希望中信兄弟啦啦隊能在海外有更多表演。短今發現後轉發表示「謝謝日本媒體的報導，這趟旅程真的太奇妙了」，興奮心情不言而喻。