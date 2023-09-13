利比亞東北部德納（Derna）市附近地區於本月10日因颱風帶來暴雨，沖潰堤壩導致洪災，造成嚴重災情。外交部今晚表示，依據掌握，目前並無我僑胞及國人受到影響，外交部也呼籲旅居當地或即將前往利比亞進行商旅活動的國人，避免前往受災區。

對於利比亞德納市地區因暴雨導致洪災，造成重大傷亡，外交部發言人劉永健表示，外交部已指示兼轄利比亞的駐約旦代表處，代表我國政府及人民向利比亞駐約旦大使館，就此次洪災造成重大傷亡及損失表達哀悼及慰問。

他說，依據駐約旦代表處掌握，目前並無我僑胞及國人受到影響，駐處將持續聯繫瞭解中。外交部呼籲旅居當地或即將前往利比亞進行商旅活動的國人提高警覺，維護自身安全，避免前往受災區。

外交部也建議，國人如果在當地遭遇急難需要協助，可撥打我國駐約旦代表處緊急聯絡電話：＋962-79-5552605，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095。