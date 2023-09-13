只要有受僱事實且適用勞基法，雇主仍要依勞工退休金條例第16條按月提撥該勞工薪資6％到勞退新制專戶至離職日止，不管勞工換到哪裡工作，帳戶跟著勞工走，但依據勞工退休金條例第24條，年資在15年以下，滿60歲要領只能一次領。

多數勞工以為自己領了勞保老年給付，勞退新制退休金也領了，即使再去工作，就不會有有退休金；但事實上，一般勞工退休金有兩筆，一筆勞保老年給付、另一筆是新制勞退金，勞工若退休後再就業，仍可適用勞退新制，累積另一筆退休金，也就是「續提退休金」。

先前報載有一名60多歲的太太退休後，就一次請領老年給付，金額約30萬元，但勞退金卻遲遲不領，勞保局三催四請，她也不領出退休金，後來才知道她先生告訴她，勞退帳戶裡的退休金，只要放著就可以年年領分紅，收益比銀行定存更好。

再舉一例，假若勞工薪資4萬元、工資30年，以薪資平均成長率為3％，且預估勞退基金年化報酬率是3％計算，若只由公司提撥6％到勞退帳戶，退休時約可拿到132萬，若平均餘命20年，每月大概可以領到7,200元。

若勞工有自提6％（共計提撥薪資12％到勞退專戶），同樣前提之下，在退休時約可拿到263萬元，若平均餘命20年，每月大概可以領14,500元，足足相差一倍之多。

此外，勞保局每年3月會將勞退基金前一年的投資收益，分配到勞工專戶，帳戶的累績金額越多，分配也越多。以今（2023）年新制勞退基金前7月收益數來到4136.1億元、收益率11.24％來說，平均每人帳面還能分紅3.3萬元。