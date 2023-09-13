台南市永康區本周日（10日）晚間發生一起「假車禍真押人」案件，遭設局的被害人隨即被押走「坐桶子」到澎湖囚禁，經台南警方與刑事局等單位越轄到澎湖辦案，先鎖定當地接應的快艇船長逮捕後，今晚6時許循線將人車躲在後寮納骨塔西側草叢內的3嫌逮捕，並順利救出被害人。

警方透露，3嫌與被害人昨天原本投宿在白沙鄉赤崁村一家民宿，但被害人昨一度跳樓要逃脫，加上警方已掌握他們的車輛，大舉在路上尋車，為怕形跡敗露，而開始住車上逃亡，因此今晚6時許逮捕時，人車就躲藏在白沙鄉後寮村的納骨塔西側草叢中，當時人在車外的嫌犯，突見8車20餘名員警瞬間包圍，根本反應不及，在警方喝令趴下後，通通束手就擒。

據了解，擄人勒贖嫌犯和被害人是坐桶子進到澎湖海域，由當地快艇在海上接應，將人接上澎湖本島，並由接應人提供車輛，作為嫌犯一干人活動所需。但警方在掌握接應船長身分後，先將其逮捕，並以車追人，最後根據嫌犯手機定位，在當地警方帶領下，找到嫌犯確切位置。

員警說，落網的3嫌體格都非常健壯魁梧，可說目標極明顯。至於受害人傷勢經送醫後，證實僅為輕微擦挫傷，無大礙，外觀看不出有遭虐待跡象。

據指出，這起事件應為一起妨害自由案，被害男子10日晚間在永康區大灣與人發生車禍後，就遭人押走，初步排除被害男子與嫌犯有債務糾紛，家屬也未接獲任何索討贖金的要求，至於男子為何遭設局押走，仍有諸多疑點尚待警方進一步釐清。