香港羽球公開賽男單賽事今天大爆冷門，台灣羽球選手李佳豪首輪僅花33分鐘，以21比16、21比10擊敗東京奧運金牌得主、丹麥球王安賽龍，闖進16強。

24歲的李佳豪目前世界排名第37，今年6月新加坡公開賽闖進8強後，接下來在台北公開賽、加拿大公開賽、美國公開賽、印尼羽球大師賽都於首戰落敗。

李佳豪本週轉戰香港公開賽，首輪就遭遇到丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），而安賽龍前一站剛在超級1000系列中國公開賽封王，奪得個人本季第5座男單冠軍。

雙方生涯首度對決，李佳豪首局前段緊咬比分不放，在10比12落後情況下，連得5分反超，並以21比16先搶下1局。

有了首局經驗，李佳豪次局也越打越順手，取得9比7領先後，拉出一波12比3攻勢收尾，以21比10贏得比賽。

香港公開賽男單16強賽，台灣選手就占3人，李佳豪與蘇力揚、王子維明天將分頭拚8強席次，而李佳豪16強對手將是中國選手趙俊鵬、馬來西亞好手李梓嘉之間的贏家。（編輯：張雅淨）1120913