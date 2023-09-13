2024年總統大選，在野黨整合遲遲未有進展，前高雄市長韓國瑜表達願意擔任在野3人藍白合的「桶箍」，促成在野整合成一組。前立委郭正亮表示，侯友宜9月22日訪美回來之後，國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜預計在10月初一起見民眾黨主席柯文哲，接下來，韓國瑜才能夠當「引導人」的角色。
郭正亮13日在《下班瀚你聊》節目中表示，侯友宜出國，9月22日回來。因為副總統賴清德的訪美效應，延續兩個禮拜，以致民調可以一路上升將近7%、8%，所以侯友宜當然也幻想能夠比照。
郭正亮表示，他猜測侯友宜9月22日回來之後，還想再享有訪美氛圍一個禮拜，所以侯友宜跟柯文哲的正式接觸，應該是在10月初，朱立倫、侯友宜一起見柯文哲。
郭正亮接著指出，會談不會一次就結束，柯文哲一定會講，不要只談人事，還要有一些政策之類的。接下來，韓國瑜才有角色，朱、侯、柯都是當事人，他們沒那麼熟，韓國瑜跟兩邊的交情稍微深一點，那時他就可以進來當引導人，也就是第三方，因為第三方沒有利益。
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