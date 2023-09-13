今年地價稅將於11月開徵，若想讓稅率從10%一口氣降到2%有撇步，包括自用住宅、工業用地等特別稅率，或無償供公眾通行之道路土地、騎樓走廊等減免用地，均需在下周五（9/22）前提出申請，當年地價稅才適用，提醒逾期即使申請條件符合，仍得等明年起才能享優受稅率減免。

國稅局表示，土地所有權人如欲申請地價稅特別稅率或減免，應於每年地價稅開徵40日，也就是9/22前提出申請，且經稅務局審核符合才適用，逾期申請者，自申請之次年開始適用；若已申請核准而用途未變更或減免原因、事實未消滅者，以後免再申請。

針對原適用2%地價稅的自用住宅用地，設籍人若受疫情影響，出境未回國逾2年，戶籍於2020年或2021年遭戶政機關依規定辦理遷出登記，致2021、2022年地價稅改按一般用地稅率課徵者，也要在9/22前，檢附因受疫情影響無法返國切結書，向稅務局申請恢復按自用住宅用地稅率課徵地價稅，逾期申請將無法適用。

以自用住宅用地2％優惠稅率為例，財政部提醒，需符合5要件，包括1.土地所有權人、配偶或直系親屬辦妥戶籍登記；2.地上房屋為土地所有權人、配偶或直系親屬所有；3.地上房屋無出租或供營業用；4.都市土地面積300㎡（90.75坪）內、非都市土地面積700㎡（211.75坪）內；5.土地所有權人與其配偶及未成年受扶養親屬限申請1處。

最後，線上申請免憑證，財政部指出，已依規定申請並經核准者，如適用原因或事實未變更，免重新申請，如原因或事實已消滅，須立即向稽徵機關申報按一般用地稅率課徵或恢復徵稅，以免受罰。