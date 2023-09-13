中央選舉委員會今（13日）開始受理參選總統連署登記，正神名黨黨主席許榮德與副總統搭檔佛光大學宗教學研究所長姚玉霜，上午便前往中選會登記，成為全台第一組登記連署2024總統大選的參選人。許榮德強調，他有能力解除台灣戰爭的威脅，並秉持不對外募款、謝絕捐款，不與財團掛勾、不受既得利益者操控。

中選會12日宣布，若依連署方式申請登記為總統副總統候選人，9月13日至17日開始受理申請為被連署人，而連署門檻依選罷法規定，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數百分之1.5，故此次連署人數門檻為28萬9667人。

正神名黨2021年成立迄今2年多，64歲黨主席許榮德與57歲搭檔姚玉霜，今上午與30餘名支持者到中選會，繳交100萬元登記總統連署保證金，成為第一位登記連署選總統的參選人。

許榮德強調，他有能力解除台灣戰爭的威脅，台灣不可以成為戰場，成為戰場將禍延子孫！並指出兩岸是有血緣關係的兄弟，怎麼可以戰爭？主張拿晶片當交換條件，好好跟對岸交流，就不會有戰爭。