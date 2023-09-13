針對基泰大直民宅陷地事故的善後工作，台北市府今晚將辦理「大直事件已塌陷25戶安置補助說明會」，台北市長蔣萬安與副市長李四川親率市府團隊與居民面對面討論。圖為說明會現場。(黃敬文攝)

針對基泰大直民宅陷地事故的善後工作，台北市府今晚將辦理「大直事件已塌陷25戶安置補助說明會」，台北市長蔣萬安與副市長李四川親率市府團隊與居民面對面討論；台北市都發局長王玉芬表示，後續北市府會由都發局成立安置小組，由法務局成立財損評估小組，另外目前下陷的受損民宅情況較樂觀，會盡快開放第4輪取物。

針對今晚的說明會，都發局長王玉芬會後表示，以台北市長蔣萬安為首的市府團隊，今晚聽取了住戶意見後，除了做出明確裁示，今天所有的意見也會整理成逐字，3天內針對住戶的意見做出研議跟回應。

她指出，後續北市府會由都發局來成立安置小組，由法務局成立財損評估小組，各小組都會設置單一的窗口進行服務，後續會儘速展開相關的安置以及財損的評估與報告發放。

針對重建部分，有住戶在會上提出希望以小基地，或是與東側大範圍基地一併重建，這部分王玉芬則回應市府會進行相關評估，後續會做出優劣點的說明、比較，來讓住戶了解。

最後是取物問題，王玉芬指出，根據由技師協助來做出的最新觀測解讀結果，目前建築物狀況較為樂觀，是向後傾斜而非向雙號的方向傾斜，雖然回復速度相當慢，但後續應該能再安排第四次取物，之後會盡速安排，不過住戶的安全還是第一優先考量的。

另外會上也提到損補助金的部分，王玉芬解釋，關於受災戶的家具、家電等動產損的部分，後續也會做相關的評估，對住戶做出相關的補償；至於有住戶提議將原先規畫的3年租金補助從原先的半年發放一次，改為1年1次或是1次發3年，王玉芬也回應稱會展開評估。