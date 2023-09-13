今年是我國友邦瓜地馬拉獨立202周年，行政院長陳建仁今晚出席周年慶祝酒會時表示，瓜國是我國堅實的盟邦，多年來在醫藥衛生、經濟貿易、人才培育及基礎建設等領域多有合作，並堅定支持台灣參與國際組織，期盼未來能攜手合作擴大民主陣營合作力量，共同為維護區域穩定及繁榮發展貢獻一己之力。

陳揆致詞時，202年前瓜地馬拉人民挺身反對殖民壓迫，爭取自由，正因台、瓜兩國都走過推動民主化歷程的道路，因此台灣特別能感同身受，且更能瞭解自由民主的珍貴。

陳揆指出，瓜地馬拉是我國堅實的盟邦，兩國關係緊密友好，往來密切，今年3月底、4月初蔡英文總統訪問瓜國時，與賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）總統共同見證簽署「台瓜基本合作協定」，並且一同參訪蒂卡爾國家公園，以及兩國政府共同合作興建的齊瑪德南戈醫院。

陳揆說，今年4月賈麥岱總統訪問臺灣時，兩國總統也一同參訪我國電動車產業，並為瓜國咖啡形象館開幕剪綵。院長說，多年來臺、瓜兩國合作領域廣泛，豐碩成果有目共睹，期待並相信未來兩國關係將持續擴大及深化。

陳院長強調，台灣與瓜地馬拉不僅共享自由民主的價值，更在醫藥衛生、經濟貿易、人才培育及基礎建設等各領域交流互動密切，創造出豐碩合作成果，證明台灣與瓜地馬拉堅定的兄弟情誼未因地理距離而受限。未來兩國將繼續攜手合作，並肩同行，共創雙方繁榮願景及增進兩國人民福祉。

陳院長表示，他也要藉此機會代表我國政府及人民，感謝賈麥岱總統及瓜國政府多年來對於兩國邦誼及臺灣參與國際組織的堅定支持，對於瓜國友我情誼，我國政府與人民都心懷感激，同時臺灣也會持續與民主夥伴攜手共進，擴大民主陣營合作力量，共同為維護區域穩定及繁榮發展貢獻一己之力。