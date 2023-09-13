涉學倫爭議的前國安局長陳明通參加台大人員榮退儀式，引發台大社科院長蘇宏達不滿，點名台大校長陳文章，「羞辱台大莫此為甚，應立即下台」。國民黨立委賴士葆今天在臉書表示，陳文章把台大校長做小了，只會委屈求全，沒有是非黑白；網友紛紛留言，有人直指相對於前校長管中閔，現在的台大校長「果然符合執政黨期待！」

賴士葆說，陳文章把台大校長做小了，並且做的很憋屈，同樣是學者，卻不能展現像蘇宏達 教授那樣挺起腰桿，展現追求是非黑白無所懼的精神，在政治的面前怯懦卑躬，真的可惜了。陳明通在官場叱吒風雲，網羅蔡政府高官成為門生，絡繹於途前往台大國發所深造洗學歷，讓台大國發所淪為學店的笑柄，最後林智堅和鄭文燦被揭發論文抄襲的學術醜聞，學位被台大學倫會認定抄襲遭到撤銷，陳明通擔任指導教授難辭其咎，陳明通非但不引以為恥，還稱世紀冤案。

賴士葆指出，陳文章校長要陳明通向社會大眾道歉，至今陳明通置之不理，陳文章發揮禮多人不怪的精神繼續以禮相待，昨天舉行的卸任主管暨人員榮退儀式，陳明通受邀，稱學校頒發的是紀念品非獎品，這樣強解硬拗的說詞就與政客的狡辯無異了。陳明通玷汙校譽，校長都寧可委屈求全，不願意追究，旁人只能徒呼負負，無權置喙，我們要傳遞給學生的價值觀就這樣逐步地被混淆扭曲了。

賴士葆表示，陳明通這麼大的學術汙點，結果台大與教育部認定僅是指導論文不週，未達解聘程度，所以可以順利領到退休金，並且參加榮退儀式。只見蘇宏達教授像一隻孤鳴的烏鴉獨自吶喊：「一個被認定濫用台大名器丶嚴重斲傷台大校譽且不願道歉的人，羞辱台大莫此為甚…」，怒嗆陳文章應該下台。

賴士葆強調，或許因為教育部將蔡英文總統有爭議的論文封存30年，所以論文抄襲在蔡政府眼中就是小事一樁，輿論視為該自慚形穢的人，卻是冠冕堂皇地參加榮退儀式的座上賓，這就是民進黨執政進步的價值。