8 is a better number. — Serena Williams (@serenawilliams) September 12, 2023

羅馬尼亞網球女將哈麗普（Simona Halep）因為使用禁藥遭到禁賽4年重懲，網球生涯面臨提前結束。退役的美國傳奇女將小威廉絲（Serena Williams）在Ｘ平台留下一句謎語來酸哈麗普：「8是一個更好的數字。」似乎是在說禁賽8年比禁賽4年更好。

這個謎語很快被球迷解開，其實是小威生涯拿過7座溫網女單冠軍，她在2019年溫網決賽不巧就是敗給哈麗普。如果哈麗普那個時候有用藥，那麼小威輸得可冤了，她有機會奪得8座溫網冠軍以及生涯24座大滿貫，但是最後只停在23冠，無緣成為女網紀錄保持人。

小威和哈麗普的舊仇還不只於此，2017年小威廉絲宣布懷孕喜訊，她是黑人，丈夫奧漢尼安（Alexis Ohanian）是白人，小孩當然是混血兒了。哈麗普被記者問及小威的事，她的教練納斯塔塞（前球王Ilie Nastase）在旁邊笑說：「猜猜小孩是什麼顏色，巧克力加牛奶？」

外媒報導哈麗普在收到禁賽判決之後，取消自己IG的所有追蹤，只留下5人，可能是她不想看到別人談論這件事。哈麗普要等到2026年10月她35歲的時候才能解禁，她已決定要上訴了，若上訴成功預計可以縮短幾個月的懲罰。