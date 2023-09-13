有「最美性學博士」美名的網紅許藍方，不僅是台北醫學大學學霸，還具備出眾外貌和流利口條，讓她成為各大談話性節目寵兒。最近許藍方受邀《小姐不熙娣》當來賓，更頂著全素顏錄影，絕美膚況連號稱女神的小S（徐熙娣）都很震驚，脫口「妳根本不用化妝」。

許藍方日前為了配合《小姐不熙娣》化妝主題，直接素顏進棚錄影，原先主持人小S、派翠克和其他來賓，都以為她有化淡妝；但許藍方透露自己連粉底都沒上，還淡定地說表示「隔離霜不是等一下要擦嗎？」超有自信的模樣讓全場驚呆。

許藍方素顏錄影讓小S超震驚。（圖／摘自小姐不熙娣YouTube）

小S得知許藍方大素顏錄影超級震驚，羨慕地直呼「妳皮膚也太好了吧」、「妳根本可以不用化妝就出門」，對她的素顏狀態極為稱讚；而助理主持人派翠克本以為許藍方化了全妝，知道她是素顏，都大聲驚呼「那妳真的很漂亮」，讚嘆不已。

其實現年39歲的許藍方經常在社群分享近況，她也說過私下不太化妝，節目上也有被認證是「化妝菜鳥」，天生麗質也讓她擁有不少粉絲支持。