蘋果推出iPhone 15系列新機，台灣蘋果官網將在15日開放預購，22日起發售，有網友好奇，這次iPhone 15有大家驚豔的地方嗎，會想換機？有網友直呼史上最貴，還有人虧「都2023年還在用舊規USB 2.0」。媒體人謝寒冰13日在《盧秀芳辣晚報》強調，USB-C雖然應歐盟要求統合，但實際上對果粉來說，這獨特的優越感不見了。號稱史上最輕，其實實測跟iPhone 12一樣輕。在台灣能買到華為手機的話，應該會比蘋果好玩。

謝寒冰表示，華為Mate 60雖然是7奈米晶片，其實對我們一般手機已經很夠用了。蘋果這個3奈米的手機，對，它的效能比較先進，可是問題是，一般人用不太到，也感覺不太出來。

「然後它另外一個真正大的亮點，其實叫USB-C接口，它終於跟其他家統合了！」謝寒冰提到，可是對用iOS系統的人來講，反而我要跟著你全部換。然後蘋果又很賊，現在不附電源線，什麼都東西叫你去買。事實上是蘋果被迫，因為歐盟要求銜接USB-C。

「但實際上對果粉來說，這是我們的獨特優越感，不見了！」謝寒冰強調，雖然這次他說，iPhone 15是史上最輕的，可是有人去官網數字實測，「它跟我的iPhone 12一樣重！」也就是說，它是不是史上最輕？是！可是問題是，它跟iPhone 12一樣輕！

謝寒冰直言，就變成亮點看不太到，外型、構造基本上都是差不多的，這怎麼可能會引起很大的風潮呢？相信果粉還是會死忠支持沒有錯，但是說真的，「如果今天在台灣能夠買華為，然後在台灣能用的話，我就買了！因為至少這個比較新奇、比較有趣，比較好玩嘛！」

主持人盧秀芳指出，不只這樣，男生注重功能，女生注重外型，「不覺得嗎？華為看了就覺得很漂亮！」