女生每個月都有這麼幾天不舒服，若有時人在外頭「大姨媽」卻突然來找，難免陷入尷尬的局面，不過有一名女網友抱怨，她的男朋友竟然因為面子問題，堅持不願意幫她購買衛生棉，讓她只能崩潰的在餐廳廁所中不知如何是好，幸好隔壁女生發現後緊急救援，才讓她逃過一劫。

一名女網友近日在「zuvio」表示，與男友一起外出吃飯時，突然感覺到肚子有點悶悶痛痛的，起身時更直接感受到一股「女生都懂得暖流」，讓她驚覺大事不妙，急忙衝到廁所裡面，果然發現底褲已經血流成河。

「我剛好還穿白色褲子，真的超悲劇！」女網友透露，因為吃飯地點旁就有便利商店，她因此傳Line請男友幫忙購買衛生棉，包括品牌、尺寸等都清楚告知，買起來不會有任何困難，沒想到男友竟然堅持不去，認為大男人去買衛生棉怎麼能看，還要她「拿衛生紙墊一下自己出來買」，讓她氣到就這樣在廁所跟對方吵了10分鐘。

女網友說，雖然隔壁女生聽到吵架過程後，馬上借了衛生棉給自己，讓她非常感謝，但也因為這件事對男友完全心寒，「為了面子死都不幫我買衛生棉，是有什麼毛病？真的無言死，感覺因為這種事分手有點小題大作，但我覺得好不爽。」

不過有不少網友支持她分手，怒喊「今天他為了男人的面子不肯在你急需的時後幫你一把，以後他同樣會為了男人的面子把你晾在一邊」、「買衛生棉又不是什麼丟臉的事，有什麼好愛面子的」、「男生這樣…可以認真思考要不要繼續在一起了」。

也有人提醒「原po要注意經期啦，提前在包包內放個備用以備不時之需」、「我覺得衛生棉這種東西，應該平常就要自己先準備幾個放在包包」、「雖然看起來你真的蠻慘的，但是這根本就不是你可以借此情勒任何人的理由吧！請記住沒有任何人有義務幫你！不幫你買是應當，幫你買是人情」。