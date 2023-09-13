嘉義縣今新增一例登革熱本土病例，21歲男性住民雄鄉，有台南旅遊史，而晚間中正大學衛生保健組就在學校官網公告，指校方出現一例登革熱個案， 因應登革熱疫情防治工作需要，明天14日下午2點將在圖資大樓一帶噴藥，圖書館等區域將關閉或停課。

中正大學公告指出， 因應登革熱疫情防治工作需要，依據嘉義縣衛生局通知配合環境噴藥化學防治事宜，以免發生本土性登革熱疫情，並維護校園相關人員健康，預計明14日下午2點起在圖資大樓一帶噴藥。

為維持同學上課環境的品質，校方遵照衛生局建議，部分區域明天配合停止活動，包括語言中心明天下午關閉，下午課程改線上上課；圖書館明天14日全天、15日上午閉館；資訊處14日整天停課及關閉。

由於該名確診學生監控期從9月13日起至10月10日左右，校方也提醒，如有登革熱感染疑似症狀，如發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、皮疹及腹瀉等，務必主動通報衛生保健組及校安中心，以便安排篩檢、就醫及追蹤輔導。

校方也呼籲全校教職員工生立即進行登革熱病媒蚊孳生源清除工作，落實「巡、倒、清、刷」，將積水容器撤底清除，加強防範登革熱威脅，9月13日至10月10日期間，嘉義縣衛生局、所將不定期到校嚴格稽查有無登革熱病媒蚊及孳生源陽性容器，若有發現恐遭開罰，請全校教職員工生落實防疫工作。