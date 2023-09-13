12日是大陸網紅周揚青35歲生日，她也開心和友人一起慶祝，並曬出一系列生日Party的美照，大秀好身材讓網友超驚豔，而她和好姊妹阿嬌（鍾欣潼）同框畫面更是相當養眼。

周揚青12日迎來35歲生日，她先是穿上低胸連身短裙，大秀傲人上圍和纖細長腿，凹凸有致好身材完全藏不住，她也和好姊妹阿嬌合影，雖然阿嬌打扮低調，沒有刻意搶走壽星風采，但出眾的女神氣質依舊搶眼，兩大美女同框相當養眼。

周揚青和阿嬌同框照太養眼。（圖／取自周揚青微博）

另外，周揚青還穿上銀色亮片長禮服，擺出多個撩人姿態，美艷高貴宛如公主，她也寫下：「新的一歲，坦然的經風雨、見彩虹，兀自努力，兀自成長，今天祝我生日快樂，也願你們快樂」。

網友見狀都紛紛留言「好漂亮呀，自由又散發著光芒」、「這是真公主啊」、「原來身材這麼辣啊，我以為是瘦瘦仙仙的女孩子」、「這個身材…好富有哇」。周揚青近來穿搭風格改變，常會穿著清涼服裝展現曼妙身材，她之前也透露因為身邊的人，已經好多年不敢穿泳裝，不過她今年突然醒悟，想要好好做自己，認為人生只有一次，開心最重要，不要理會旁人的眼光與評論。