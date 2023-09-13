蘋果秋季發表會在美國時間12日舉行。但隨著發表會的進行，蘋果股價卻震盪走跌，終場跌幅1.71%，以176.3美元作收，市值降至2.8兆美元，等於一夜市值蒸發478億美元（約新台幣1.54兆元）！

新品發表會顯然沒有對蘋果股價帶來提振效用。蘋果未如預期調漲iPhone 15系列新機在美國的售價，市場人士質疑，短期內，蘋果的獲利可能出現惡化。

中國網友則表示，比起上一代iPhone，iPhone 15毫無亮點，毫無實質性的提升，令人失望至極，還有網友直言，賈伯斯之後，蘋果再無創新，現在的只是叫「工程改進」！有網友則表示，整場發表會有一半的時間在說環保，內容沒有幾個創新，更有網友痛批，整場發表會沒有提及手機信號問題，難道蘋果不知道它們手機的信號問題是最大的？

多年來，不少人都在批評，一年一度的iPhone發表會已經變得公式化。今年雖然有首度引入USB-C充電口的突破性改革，有望簡化使用者手中各種電子設備的充電流程。但有分析指出，蘋果上季銷量已經連續第3季下滑，蘋果想要吸引使用者升級，顯然還需要展現更多亮點。