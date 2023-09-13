航太國防展現場除了展出XT112步槍，也有T91步槍射擊體驗，讓來訪民眾可過過乾癮。（李奇叡攝）

2023年台北國際航太暨國防工業展將於9月14至16日於台北南港展覽一館登場，由國防部軍備局研發的XT112步槍也將首度亮相，值得注意的是，XT112步槍零組件擴充性更強，且納入「人因設計」，靠著拋殼變向器，左撇子射手就不怕被射擊時所拋出的彈殼燙傷。

XT112步槍研發期程為2020年至2022年，上個月完成戰術評測，目前還在測試階段。航太國防展現場除了展出XT112步槍，也有T91步槍射擊體驗，讓來訪民眾可過過乾癮。

軍備局人員說明，XT112步槍採美製AR-15步槍構型設計，和T91步槍相比，射擊精度更高，100公尺距離的散射面積，從14.5公分縮小到9.8公分。而XT112步槍槍管壽命更長，從6000發提升至18000發。

軍備局人員表示，人因設計部分，有國際通用的滑軌，零組件擴充性更強，可以安裝各式的光學儀器，現場安裝的是4倍鏡光學瞄準器，另外還可結合夜視鏡及戰鬥匕首，增加單兵戰鬥能力，而子彈拋彈口加了拋殼變向器，左撇子射手射擊時便能避免被拋出的彈殼燙傷。