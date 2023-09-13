宜蘭縣國民黨立委參選人黃琤婷回應，遺憾民進黨為選舉而將國家重要能源政策泛政治化，不管核能是否安全都為反對而反對。（黃琤婷競辦提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

日前宜蘭縣國民黨立委參選人黃琤婷為支持同黨總統參選人侯友宜的理念，表態同意「重啟核四」；宜蘭縣議會民進黨團今（13日）開記者會堅持反核立場，捍衛宜蘭人生命安全。黃琤婷回應，遺憾民進黨為選舉而將國家重要能源政策泛政治化，不管核能是否安全都為反對而反對。

核四廠因安全疑慮問題，從2015年封存至今已8年，日前黃琤婷表態同意「重啟核四」；宜蘭縣議會民進黨團即在街頭掛起「黃琤婷贊成重啟核四、宜蘭人不贊成」看板，堅持反核立場，捍衛宜蘭人生命安全，更批黃違背民意，只顧國民黨、不顧宜蘭人死活。

縣議員陳文昌說，今年8月9日侯友宜宣布若當選總統要重啟核四，隨即8月29日同黨黃琤婷也公開表示「核四如果安全，為何不能使用」。對於這種為了黨意，悖離民意的作法，不敢苟同，並呼籲宜蘭鄉親，絕對不能生活在不確定的危險之中，置後代子孫的生命財產於不顧。

縣議員吳宏謀指出，核四廠建在地震斷層帶上，對宜蘭造成極大威脅，遂先前已在議會正式提案「下架核四廠，不能重啟」；縣議員簡松樹表示，現今全球極端氣候影響，沒有人能保證核電廠設置一定安全，故絕對沒有模糊空間，永遠反對核四重啟，希望處於安全的環境中生活，籲國民黨及黃琤婷別再欺騙宜蘭人感情。

對此，黃琤婷回應，很遺憾民進黨黨團為了選舉而將國家重要能源政策泛政治化，不管核能是否安全都為反對而反對！而無視台灣企業界和社會大眾早已飽嘗停電、跳電之苦，更擔心將來缺電危機越演越烈。

黃琤婷指出，近日雲豹等綠電的弊端已被炒的沸沸揚揚，且核能也被歐盟納為綠能項目，此時民進黨還打著「非核家園」的神主牌，除自外於世界潮流，難道是捨不得綠電的利益嗎？再說打著核災危險的幌子，卻對日本排放核汙染水一事不敢吭聲，這豈不是自相矛盾。

她再次重申，「沒有核安就沒有核能；民眾安全不只是第一順位！更是唯一選擇！」只有在確保安全無虞的情況下，核能才可能成為選項。