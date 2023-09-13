2024總統大選競爭激烈，民眾黨12日公布內參民調顯示，4腳督態勢下，民進黨賴清德以29.2%位居第一，民眾黨柯文哲21.4%居次，國民黨侯友宜、無黨郭台銘都不到15%；而三腳督態勢下，侯友宜也不到兩成。對此，前立委郭正亮笑說，「這樣侯友宜會不開心」，並點出現在的問題是，侯、柯各自看民調都覺得自己穩定領先，且美麗島電子報民調顯示，侯、柯相加仍輸給賴清德，這一點藍、白營都無法接受。

風傳媒網路節目《下班瀚你聊》13日討論到民眾黨的內參民調，四腳督態勢下，賴清德29.2%，柯文哲21.4%，侯友宜13.8%、郭台銘12.7%，尚未決定17.9%，不去投票、投廢票及拒答合計4.9%。

節目來賓郭正亮先問說「侯友宜甚麼時候出發(訪美)？」聽到是14日後，郭正亮就笑說，「節目播出的時候，他還沒走欸，這樣他心情會不好」，主持人黃暐瀚、助理主持人雪寶也都笑出聲。

該份民眾黨內參民調也做了三腳督態勢，賴清德33.7%、柯文哲27.1%，侯友宜18.6%，尚未決定14.2%，不投票、投廢票拒答共6.4%。主持人黃暐瀚直接點出，三腳督態勢下，侯友宜還是沒有超過20%，國民黨應該無法接受，而賴清德、柯文哲距離非常近，僅差5、6%。

郭正亮也透露，民眾黨內部對於柯文哲領先侯友宜，還蠻堅定的，但是國民黨看到《ETtoday》的民調，也蠻堅定的認為侯友宜領先柯。郭也點出，現在問題在這裡，賴清德第一名沒有爭議，但是侯跟柯互有領先，而且都領先的蠻像樣的，不是只差1個百分點而已。據郭正亮了解，民進黨內參民調中，綠營一直把柯文哲當成賴清德的對手，所以才會打柯打很兇，包括打到新竹市長高虹安。

《ETtoday》11日公布的總統民調顯示，三、四腳督侯友宜皆領先柯文哲，且三腳督情況下侯友宜已逼近三成(29.5%)，領先柯文哲(22.9%)近7個百分點。

郭正亮也指出，美麗島電子報的民調，是唯一一份侯、柯相加沒有辦法贏過賴清德的民調，這個結果其實民眾黨和侯友宜都無法接受，相加都輸給賴，那選舉就結束了。

該份民眾黨內參民調，調查時間為9月9至10日，手機市話37比(有效樣本1069人，市話752份、手機317份)，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點之內。