統一獅投手古林睿煬13日先發5局無責失，被敲4支安打、投出2次四壞保送，奪下本季第5勝，此役也是他本季首次先發中沒有投出任何三振，他表示，除了今天壞球率較高、難三振打者外，也跟今年改變投球策略有關。

獅隊今天作客新莊，3連戰首戰靠著6局猛攻13人次換回8分，以10比5擊敗富邦悍將，奪下4連勝，全年度戰績也重回第1，目前領先樂天桃猿0.5場勝差；下半季戰績則是落後桃猿4場勝差。

總教練林岳平認為，古林睿煬此役表現不是很流暢，但結果很好，「他之前因為下雨延了2次先發，很久沒先發的情況下，他今天有這樣表現也是可以預期的，加上今天壞球率很高，所以沒三振也是正常的。」而在他前往中華隊報到前預計還會再先發1次。

古林睿煬也認為，輪值2次因雨被打亂多少有受到影響，「但這每個人都會遇到，不能當作投不好的理由，也是我自己沒有調整的很好。」他指出，此役整體節奏、好壞球及第1顆好球率跟以往有落差，「今天很謝謝守備幫忙，不然結果搞不好也不是這樣。」

本季11場先發登板，今天是唯一1次全場沒有三振演出，古林睿煬說：「退場後我有注意到，也因為今天壞球都走在前面，好壞球落差又大，要三振打者就比較困難。」

除了今天狀況不理想外，沒有三振的原因是但因為古林睿煬今年有調整投球策略，「不會全部都想要三振對手，有機會或有失分危機時才會想三振，不然就讓他們打、靠守備處理。這樣的確對我拉長局數有利，但若能降低用球數又有三振，才會更成長。」