針對基泰大直民宅陷地事故的善後工作，台北市府今天（13日）晚間辦理「大直事件已塌陷25戶安置補助說明會」，台北市長蔣萬安與副市長李四川親率市府團隊與居民面對面討論；參加說明會的受災戶左先生會後接受訪問時，直言很難接受基泰提出的合建辦法，「他們先把我家毀掉，現在又說要合建，那以後他們若都這樣搞，整個大直地區不就都是基泰的」。

在今晚舉辦的說明會上，多位住戶發言痛批基泰不負責任，有承租戶更直指基泰將他們視為次等公民，排除在會議之外，「這是天災不是人禍」，不要把我們當乞丐施捨，更痛批基泰只關心後續的重建事宜，而漠視嚴重受災的事實，「基泰應該立即提供每戶50萬元賠償」。

也有住戶質疑基泰可能會賴皮、擺爛，要求北市府要強力監管，「基泰一定要賠償」；該名住戶說，很難理解有些受災鄰居一定要基泰合建，「彷彿是自己被侵害了，還來問要不要結婚一樣」。

會後有位受災戶左先生受訪，他說基泰建設原先聲稱依照大直的市場行情，1坪約為1000元左右，結果今晚聽到北市府說1坪約為1600元時，才發覺跟基泰的說法差好多。

左先生坦言，之前聽說北市府規畫將受災戶安置到南港，但對住戶來說真的對原本熟悉的生活圈距離太遠，如今才知道有其他不同的選擇，以自己來說就可以用租金補貼的方式，在大直地區選擇一個適合的地方來租，這個選擇還蠻好的。

他也希望北市府的法律團隊可以協助受災戶，研擬出更佳的策略將基泰的財產扣押下來，因為假扣押對住戶來說是相當重要的一環。

不過對於有部分受災戶希望與基泰合建的意見，左先生則對於基泰的合建提議抱持存疑，「對方先把我們家毀掉，現在又說一起合建，對我來說很難接受」。

他說，如果我跟他合建，結果又把其他鄰居的民宅搞毀怎麼辦，「這樣毀來毀去，整個大直最後不就都變成基泰的合建範圍」。