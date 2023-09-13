新北市金山區公所聘任的小編陳嘉緯2020年8月疑過勞猝死，陳的父母向金山區公所請求國賠，新北市政府去年4月決議拒絕賠償。陳的父親陳國煌去年5月向基隆地院提出國賠訴訟，8月底地院宣判，金山區公所應給付共373萬餘元。

根據基隆地方法院8月30日的宣判主文，金山區公所應給付原告陳國煌新台幣104萬5545元，以及自去年1月13日起至清償日止，按週年利率5％計算利息。另外，也應給付原告陳嘉緯母親江麗紅269萬1752元，以及自去年1月13日起到清償日止，按週年利率5％計算利息。

陳國煌表示，時代力量立法委員王婉諭國會辦公室，將於14日上午10時30分，在立法院舉行記者會，屆時他將出面說明這一路以來的想法。

陳嘉緯是在2017年11月起，以祕書室課員職務代理人名義，擔任金山區公所新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程紀錄，也與各課室職員經營社群。但在2020年8月猝死於家中，得年29歲。

事發後，監察院2021年調查報告中指出，陳嘉緯過世前1個月，加班時數超過100小時，發病前6個月每月平均加班時數均超過80小時，勞動部勞工保險局及專業醫師都認為符合「職業上的工作負荷」造成心臟疾病促發或明顯惡化。

為此，陳嘉緯的父母2022年1月，在律師陪同下，到金山區公所遞送國家賠償申請書，求償新台幣836萬2739元。新北市政府國家賠償事件處理委員會經審議，於4月拒絕賠償。