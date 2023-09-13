民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡指控，民進黨總統參選人賴清德的信賴之友會保全產業後援會總會長張達錩，過去疑似涉嫌恐嚇，毆打管委會幹部，張達錩則強調自己無罪。陳智菡今晚(13日)在臉書指出，賴清德說他會用最高標準檢視民進黨染黑、貪汙、性騷等相關事件，「我只希望他的電子顯微鏡標準一致」，不要只是對支持他黨的人趕盡殺絕，碰到自己人就轉彎、護航。

陳智菡表示，今天她揭露了賴清德信賴之友會保全產業後援會總會長張達錩先生，過去曾涉及多起暴力恐嚇事件，張總會長大動作開了記者會，反指控她「引用錯誤資料」，說會保留法律追訴權。

陳智菡說，張達錩還出示了判決書，表示自己早就被判「無罪」。其實，他刻意遮蔽了自己因為「恐嚇危害安全罪」，被判拘役45日的紀錄，這從司法院的裁判書系統裡都查得到。此外，他還曾因違反《保全業法》，在2011年12月9日被內政部警政署發函廢止保全業經營許可，前前後後歷經訴願、行政訴訟、上訴、聲請再審，也被 台北高等行政法院駁回。

陳智菡指出，而過去和他站在一起的賴清德，今天被記者問及此事，完全不予理會。我們依然認為，即使曾經有過前科，只要改過自新，依然有權利參與政黨或公眾事務。她也無意打擊張總會長，儘管張達錩他過去刑事紀錄顯示，曾多次涉嫌向反對他們進駐社區的住戶進行恐嚇、涉嫌強行介入大樓管委會，毆打管委會幹部，曾被拘提、被提報為治平對象、還被被判「恐嚇危害安全罪」，事過境遷，他仍然應該有自新的機會。

陳智菡說，只是可惜張總會長選擇用遮蔽的方式，掩蓋「刑事判決紀錄」，誤導民眾與媒體，還反咬揭露者，以「保留法律追訴權」威脅。

陳智菡批評，賴清德接任民進黨主席後，說他會用最高標準自我檢視民進黨染黑、貪汙、性騷等相關事件，「我只希望他的電子顯微鏡標準一致」，不要只是對支持他黨的人趕盡殺絕，碰到自己人就轉彎、護航，就只會轉移焦點。