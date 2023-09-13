2024大選倒數4個多月，中正紀念堂廢存議題，再度掀起話題。中時新聞網《街頭大聲公》針對「中正紀念堂是否該拆除」進行街訪，有位先生怒喊「只是為了選舉，拿出來吵一吵」；也有新加坡女遊客表示，「不要拆啊，很美啊，而且是很有文化的東西，要留住，大家可以學習」。

中時新聞網《街頭大聲公》13日前往自由廣場，針對「中正紀念堂是否該拆除」進行街訪，一位年輕人認為，「他們想掩蓋施政不利事實跟藉口罷了」。還有一位婦人不滿說，「好好的建築，你有本事你自己蓋嘛，古蹟就是古蹟，巴黎鐵塔要拆嗎？沒有嘛」。

幾位伯伯也紛紛表示，「這麼好的地方要把它拆掉，哪有什麼存廢，就一定要存」、「世界各國的觀光客那麼多，世界各國的偉人，有人是好人、有人是壞人，有人功、有人過，就讓後代去評價，何必急於這時候」、「這個當然不能拆，蓋好花了哪麼多錢，還拆幹嘛」、「有歷史價值在，已經幾十年了，還是保持現狀最好，改變只是為了選舉，拿出來吵一吵」。

新加坡女遊客發聲，「不要拆啊，很美啊，而且是很有文化的東西，要留住，大家可以學習」。新加坡男遊客也說，「當然不要拆，很漂亮」。