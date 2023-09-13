由於基泰建設在台北市大直的一處建案工地發生工安事件，導致民宅下陷變成危樓，為此台北市政府今(13)日晚間辦理「基泰大直受災戶安置補助說明會」，台北市長蔣萬安與副市長李四川、台北市都市發展局長王玉芬都出席現場；蔣萬安致詞時強調，台北市政府會當大家的後盾，跟大家站在一起。

蔣萬安表示，今天最主要是傾聽大家的意見，所以自己與李四川、局處首長一起到現場，面對面了解大家的意見與想法，各位的意見、意願以及想法才是最重要的，盼大家有任何意見都可以充分的表達。

他說，現階段大家最關心的安置部分，大家若是有更細節的問題都可以提出，市府可以盡可能提供更多的選項跟方案，來滿足大家的需求。

根據現場的簡報，針對大直街94巷1弄1、3、5、7、9號等25戶受災居民，台北市政府初步規畫以租金補貼的方式安置受災居民，其中所有權人的安置屋源有三種方案，分別為「社會住宅、續住安置旅館以及民間租屋」；根據台北市府所提供租金補貼試算公式，是以建物的謄本面積計算，每月補助每坪1600元的租金達3年，採每半年定額撥付1次。

社會住宅部分，台北市政府提供「南港基河三期中繼住宅」40戶，以及「台北橋聯開宅」17戶，租期皆3年並提供基本家電；續住安置旅館部分，則是提供位在內湖區的「大湖璞旅」60間房，租期最長為5個月，其中包括2份早餐、每周免費洗衣2次；民間租屋部分，則會透過台北市租賃住宅服務商業同業公會，協助媒合合適租屋。

至於承租戶，只要檢具租約、匯款證明以及房東聲明等文件後，將補助「現租約租金」3個月，採一次定額撥付，並透過台北市租賃住宅服務商業同業公會協助租屋，同時也會協助申請內政部租金補貼。