彰化縣長王惠美與「彰化·前進三百」專書導讀人邱明憲簽名儀式。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

彰化縣於今年9月歡度建縣300年，值此時刻，彰化縣政府推出《彰化：前進三百》專書及「從心體驗，用心看彰化」城市形象影片，今(13)日上午於彰化縣政府中庭辦理新書發表會暨形象影片首映會，彰化縣長王惠美與會邀請參與製作的彰化各界傑出人士共襄盛舉，一起把彰化的魅力與不凡，呈現給國內外民眾。

王惠美表示，彰化300年以來孕育非常豐富的歷史人文，透過新書發表暨形象影片首映會，一起為彰化建縣300年祝賀，把彰化的魅力分享給大家。當民眾深入認識彰化，就會發現彰化有著最深厚的文化底蘊、最豐富的農產品、最大的開放式花園、博物館、全台最廣的潮間帶、眾多隱形冠軍企業，最重要的是彰化人才濟濟，有很多人正在默默為這塊土地付出，發揮影響力，創造更多的可能性，締造了彰化第一大縣的精彩樣貌。

王惠美提到，今年所編製的《彰化：前進三百》專書，則可說是一個時代的紀錄，包含「過去」發展脈絡的梳理、「現在」現況的探討及「未來」對於今後的想像，帶讀者從多元角度、不同觀點看彰化，發掘新的能量與活力，並且讓全國民眾看見彰化的轉變與願景。

耗時1年製作的形象影片「從心體驗，用心看彰化」，也進行首播，影片除了記錄彰化的百年工藝、文化薈萃、自然景觀、環境生態、飲食特色，以及冠軍產業，並加入齊柏林導演鏡頭下珍貴的紀錄影片，營造古今交融、動靜交錯的影像風格，打造出與以往不同視野與格局，邀請民眾換個角度、大家一起用心看彰化，從心體驗驅動世界的「彰力」。

王惠美特別感謝所有為彰化付出的鄉親，建構了這塊土地的古往今來，期許未來大家繼續攜手前進，讓彰化更美好，也讓彰化人感受到身為彰化人的光榮，更要與所有鄉親一起寫下彰化的新篇章，向下一個三百年前進。

主辦單位表示，民眾如果對於《彰化：前進三百》專書感興趣，只要報名參加9月20日的彰化城市願景跨域論壇活動，全程參與就能免費獲得1本；另外，在9月23日到10月1日，前往彰化300主題館參加集章摸彩活動，也有機會能夠獲得。