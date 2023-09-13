著名科幻劇集《星際迷爭霸戰》(STAR TREK，也稱星艦奇航)當中，寇克艦長等人受傷時，隨行的麥考伊醫生就會拿著三度儀(Tricorder)對傷者各種檢查，以瞭解他的傷勢。這種科幻劇集中的道具，如今將會成為真正的醫療儀器。加拿大和墨西哥的科學家，開發了一種檢測熱信號、細菌光譜的小儀器 ，名為Swift Ray 1，它可以準確的識別傷口的狀況。

新阿特拉斯(New Altas)報導，發明者之一的加西亞魯拉博士(Jose Ramirez-GarciaLuna)說，外傷有一些特徵，包括傷口會發熱，另外是細菌感染造成的生物膜，會在紫外線下反射出螢光，將這些光學特徵都集合起來綜合分析，就可以準確的瞭解外傷的情況。Swift Ray 1包括紅外熱成像系統用以瞭解傷口溫度；紫外光譜儀可照出感染的範圍。

為確定這種設想是否正確，研發團隊招募 66名受傷患者，這些患者的傷口沒有顯示感染進一步擴散的跡象，並且之前沒有接受過抗生素或生長因子治療。傷者一一接受Swift Ray 1的檢驗，分成3種模式：1.傷口的溫度與健康皮膚相同，並且不存在細菌螢光，被認為是「未發炎」；2傷口而比健康皮膚溫度略高，但沒有出現細菌螢光反應，被認為為「已發炎」。

被稱為真實的醫療三度儀Swift Ray1，利用紅外線熱源偵測，以及紫外線光譜分析，可判斷傷口與感染狀況 。(圖/Swift Medical)

至於傷口出現細菌螢光反應，不管是否溫度增加，都被指定為「已感染」，而且查過這些傷口的臨床醫生也能肉眼判斷。

這66處傷口中，Swift Ray 1判斷了20處「未發炎」，26 處「已發炎」，20 處「已感染」，總體的正確率達到9成。

在判斷「已感染」的方面，Swift Ray 1是百分之百正確；但是有些明明「未發炎」的傷口，Swift Ray 1會判成「已發炎」，正確率只有91%，但已經比醫生的目視來的準確。

研究人員表示，可能還仍需要進一步加強分析能力，例如傷口可能很涼，因此被認定沒有發炎，但受傷部位的血液供應有限，反而影響了癒合。

但是這項發明是個好的開始，像這樣的簡單的小工具，可以幫助臨床醫生更快地對外傷進行判斷，及早做出最好的護理，這對於控制感染至關重要，而且它的體型也比麥考伊醫生當年的設備更精簡。