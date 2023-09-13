針對新北市府打算在三重打造銀新未來城長照園區，內政部營建署昨（12）日稱恐有適法性及公益性的疑慮，新北市城鄉局今日發布新聞稿向內政部喊話，希望讓該案回歸專業、加速審議，以符合市民期待。

日前新北市三重仁義段都更案開工動土，但相鄰的銀新未來城卻毫無進展，新北市副市長就表達希望中央加速審議，讓都更案及銀新未來城工程能一起進行，但營建署卻表示，並未延宕審議時程，只是在都委會專案小組已召開的3次會議中，認為市府提供市有土地辦理BOT供企業出租使用，恐有適法性及公益性的疑率，將待市府明確回應後，再行討論。

對於營建署的說法，新北城鄉局今回應，該案的基地2.87公頃，為碧華國中舊校舍，均為公有土地，市有部分更達99.9％，市府先建後拆方式，優先妥善照顧在地學生的受教權及校園安全；同時，為避免長者住老屋有其照顧上風險，規畫全齡通用住宅就是希望照顧長者老後生活，同時採用只租不售、以長者入住為優先，周遭社區居民且地方民意代表均支持贊成，何有缺乏公益性疑慮？

此外，該案內部設置停車場、共融公園、運動中心、托育中心等，兼顧在地民眾對公共設施的需求，對外至少提供300席停車位，未來實際留設開放空間與綠地用地更可達1.33公頃，占變更範圍46.18％，實質提升土地利用與符合變更都市計畫之公益性，更採納專案小組建議調整為「衛生福利事業用地」並於 2月提送內容補充回應。

衛生局也補充，該案無論是附屬設施比例、BOT規定、公益性等都符合規定，財政部促參司也對本案採取BOT形式樂觀其成，不解為何中央態度大轉彎，甚至用「適法性」來模糊焦點誤導大眾，且BOT本意就是鼓勵民間參與重大公共建設，而衛生福利醫療、社福皆為促參法第3條所公告項目之一，主管機關都是中央單位，內政部得於專案小組邀請中央機關出席專案小組討論並給予地方協助。

市府強調，銀新未來城參考國外醫養整合規畫，希望新北市民能夠受惠，呼籲中央不要被選舉政治綁架，應回歸專業支持，而該案去年補了4次資料，並無召開會議，今年也於2月報部補充，但內政部2月22日函覆收訖迄今已將近7個月，希望內政部加速審議，才是民眾懇切期盼的結果。