好萊塢女星安柏赫德（Amber Heard）擁有美艷外型，與巨星強尼戴普（Johnny Depp）結婚後事業蒸蒸日上，兩人卻於2016年起產生糾紛，2018年安柏赫德在專欄上聲稱遭到強尼戴普家暴，雙方因此展開一段世紀官司，最終由強尼戴普勝訴，安柏赫德的名聲也因此一落千丈，鮮少出現在螢光幕前；近日安柏赫德的前男友伊隆馬斯克公然曬出安柏赫德的私密照，令不少網友吃驚。

據外媒報導，馬斯克於本月提出同名傳記《伊隆馬斯克》（Elon Musk），執筆者是暢銷傳記作家，同時也是前「時代」（Times）雜誌總編輯的華特艾薩克森（Walter Isaacson），內容是艾薩克森貼身觀察馬斯克2年所寫成，其中一段關於馬斯克和安柏赫德的軼事，書中寫到馬斯克熱愛打遊戲，曾要求安柏赫德Cosplay遊戲「鬥陣特攻」的一名女性角色「慈悲」，這段內容引發網友議論。

馬斯克證實曾讓安柏赫德Cosplay一事。（圖／翻攝自推特）

對此馬斯克本人親自在網友推文下證實「她真的打扮成了慈悲，這真的超讚的（She did dress up as Mercy. It was awesome.）」，更貼出了安柏赫德的Cosplay私照，令無數網友瞬間激動，不過也有人認為馬斯克發之前應該要詢問女方意見。

2017年馬斯克飛往澳洲探望正在拍攝《水行俠》的安柏赫德，兩人的關係也因此曝光，先前官司中安柏赫德與馬斯克的約會時間點也被拿出來分析，被猜測是否發生於她與強尼戴普的婚姻中，不過馬斯克曾在採訪中表示否認這點，表示沒在安柏赫德離婚前有親密關係，兩人在一起的時間點約是安柏赫德提出離婚後一個月。