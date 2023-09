好萊塢女星安柏赫德(Amber Heard)擁有美艷外型,與巨星強尼戴普(Johnny Depp)結婚後事業蒸蒸日上,兩人卻於2016年起產生糾紛,2018年安柏赫德在專欄上聲稱遭到強尼戴普家暴,雙方因此展開一段世紀官司,最終由強尼戴普勝訴,安柏赫德的名聲也因此一落千丈,鮮少出現在螢光幕前;近日安柏赫德的前男友伊隆馬斯克公然曬出安柏赫德的私密照,令不少網友吃驚。

據外媒報導,馬斯克於本月提出同名傳記《伊隆馬斯克》(Elon Musk),執筆者是暢銷傳記作家,同時也是前「時代」(Times)雜誌總編輯的華特艾薩克森(Walter Isaacson),內容是艾薩克森貼身觀察馬斯克2年所寫成,其中一段關於馬斯克和安柏赫德的軼事,書中寫到馬斯克熱愛打遊戲,曾要求安柏赫德Cosplay遊戲「鬥陣特攻」的一名女性角色「慈悲」,這段內容引發網友議論。

馬斯克證實曾讓安柏赫德Cosplay一事。(圖/翻攝自推特)

對此馬斯克本人親自在網友推文下證實「她真的打扮成了慈悲,這真的超讚的(She did dress up as Mercy. It was awesome.)」,更貼出了安柏赫德的Cosplay私照,令無數網友瞬間激動,不過也有人認為馬斯克發之前應該要詢問女方意見。

2017年馬斯克飛往澳洲探望正在拍攝《水行俠》的安柏赫德,兩人的關係也因此曝光,先前官司中安柏赫德與馬斯克的約會時間點也被拿出來分析,被猜測是否發生於她與強尼戴普的婚姻中,不過馬斯克曾在採訪中表示否認這點,表示沒在安柏赫德離婚前有親密關係,兩人在一起的時間點約是安柏赫德提出離婚後一個月。