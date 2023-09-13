韓劇《假面女郎》改編自同名網漫，講述一生飽受外貌自卑感折磨的「金貌美」，在面具下變身網路直播主「假面女郎」的雙重生活。近日引發追劇熱潮，上線後近1個月仍高掛Netflix排行榜，導演金勇勳和女主角李寒別接受台灣媒體線上聯訪，李寒別以「素人姿態」打敗千人成功獲得演出機會，長相更是與原著漫畫角色相似程度超高，備受討論，導演金勇勳也對於初次演戲的她給予極高評價，在片場狂讚是「演技天才」。

李寒別透露，當初試鏡，正好是自己有很多煩惱的時期，「是導演主動聯繫我去試鏡，如此寶貴的機會當然要好好把握」，花了4個月的努力終於從千人中脫穎而出，「但比起我一定要被選上這樣的想法，其實更想全力以赴去完成試鏡，因為過程中也是可以學到很多東西，儘管不知道結果會是怎樣，總之不能讓自己後悔」，並表示，作為一個新人，要完成整部作品已經是個大挑戰，加上又是飾演得展現很多不同面貌的角色，「從一開始的輕鬆搞笑，後來又發生了戲劇性的黑暗轉變，我必須確保我把那些場景的所有不同氣氛都表現出來，真的很困難，但過程很有趣且充實，也謝謝工作人員的照顧」。

李寒別身邊許多親友看到她在《假面女郎》的表現都非常驚喜。（Netflix提供）

導演金勇勳則分享「因為貌美必須有著很特別的魅力，同時內心也要相當堅強」，自己初次看到李寒別，就感受到她身上有這樣的氣質，後來也發現李寒別分析劇本的能力相當突出，且因為她並非科班出身，在拍攝現場那些自然流露的演出，常讓自己讚嘆連連。而劇中也找來林珍娜（Nana）和高賢廷飾演貌美整型後的2個人生階段，採用3位演員同飾一角，但上線後有觀眾認為3人詮釋的性格有些差異，覺得看起來像是3個不同的人，對此，導演也大方回應「這就是我希望大家感受到的，貌美一生經歷著如此大的動盪，不論是誰在生活中遇到這麼大的事件，幾十年過去，這個人可能會覺得自己是個完全不同的人，或者看起來是個不同的人，所以這就是我的意圖。」

該劇對於李寒別保密到家，上線前4天才公布了她的名字，甚至在記者會上才曝光了她的長相，導演金勇勳透露這是他與Netflix公關部門的決定，「我們認為這樣會更有說服力，也能帶給觀眾更多的思考」。李寒別則說，自己也只有跟身邊親近的家人朋友提過有參與這部作品，但並未透露太多的細節，當初其實她還有個朋友也有去試鏡了這個角色，上線後身邊許多親朋好友看到後都非常驚喜，「很多人都打電話或發訊息問這是不是我，連很久都沒連絡的朋友都找上門了，他們都很替我感到開心，甚至比我本人還興奮」，但她尚未感受到生活有什麼太大的不同，笑稱因為自己大部分時間都待在家，也怕會是比較攻擊性的言論，自己會受傷，就默默迴避不敢看評論。

《假面女郎》採用3位演員同飾一角，右起李寒別、高賢廷、林珍娜。（Netflix提供）

最後，導演金勇勳表示「這部劇不是對於現今社會女性面臨嚴重審美標準的批判，但是在劇中探討了不少關於仇恨的社會問題，希望觀眾能用不同的觀點去看待，尤其是在最後和解的部分」，李寒別則認為該劇就是整個社會的縮影，反映出許多真實人生的議題，「我們並沒有要試圖啟發觀眾，而是展示貌美在生活中做出的選擇，每個人的一生總有一些轉折點，這個故事是在這些轉折點之後發生的，包括外貌自卑、宗教信仰等，這些都是我們在現實生活中會面臨到、必須去處理的問題」，並表示，自己非常喜歡且欣賞貌美做出的決定。