超思公司進口巴西蛋的爭議持續延燒，台農蛋品公司因誤標巴西蛋有效日期，導致保存期限超過4個月，引發食安疑慮，立法委員候選人羅智強、游淑慧、律師簡榮宗律師，將於明天（14日）到台北地檢署告發台農蛋品公司負責人涂萬財及農業部、食藥署涉嫌詐欺、虛偽標記罪，並認為農業部、食藥署事前就知情，一併告發瀆職罪。

羅智強等人認為，台農蛋品公司誤標巴西蛋有效日期，涉嫌《刑法》詐欺罪、虛偽標記罪」，另食藥署處理此事過程時，據「潘組長」表示「這一個月有效限期有臭蛋，你們要負責」，顯示農委會、食藥署顯然對於誤標巴西蛋保存日期一事知情，另涉瀆職罪，一併告發。

「Lin bay好油」版主林裕紘指出，農業部防檢署日前指巴西來的雞蛋最晚是5月30日裝船，結果被發現前幾天還有巴西雞蛋在架上賣，製造日期是9月5日，保存期限是10月5日，引發進口雞蛋保存期超過4個月的爭議。對此，台農蛋品聲明坦承，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。

農業部強調，標錯效期的巴西雞蛋已全面回收，而此批標錯效期的雞蛋都還在有效期限內，並未過期，而是有效期限標錯，政府相關部會皆會依法查處來確保消費者健康安全，請消費者勿恐慌。