管麟、黃薇渟劇中吻戲不少。（中視提供）

管麟劇中與黃薇渟即將發展出甜蜜感情。（中視提供）

管麟曾在中視、衛視中文台《女兒大人加個賴》首映會上透露銀幕初吻獻給黃薇渟，這場戲終於要播出！劇中「大碗」黃薇渟為了幫管麟解圍假扮成女友，但卻遭人刻意諷刺不過是個被逃婚的新娘，為了捍衛大碗，管麟在眾人面前發揮騎士精神深情擁吻。回想拍攝當下，管麟透露「因為已經從早拍了一整天的戲，加上需要搶最後的日光，速度很緊湊，吻戲之前沒有太多的準備，只能在換場中間刷了牙」。

過程中，管麟不斷告訴自己「我很專業，我要很投入」，他也從過往看過的電影，參考許多畫面，甚至研究過親吻時「嘴巴的呼吸」可以怎麼表現，會讓親吻更有靈魂。而當時第一場吻戲對話不少，消耗精力也考驗專注力，可以說最後是用意志力在支撐。

對於管麟為戲獻出銀幕初吻，黃薇渟笑稱：「銀幕初吻很重要沒錯，但他的（銀幕）初吻對象是我這位天使才更重要。」其實黃薇渟只有近期吻戲才變多，「上一部戲 《仙女姐姐來我家》親了3個人而已，真的只是這2年」，對於吻戲她也做過不少功課，會觀察攝影機的位置，再調整臉的角度。

她還透露管麟也很認真看待吻戲，「有一天我們收工，管麟突然跟我討論表演，那時我突然感覺到他其實是要跟我討論吻戲的部分」，黃薇渟察覺到管麟的表達有些迂迴，所以反過來直接問他：「那你覺得要怎麼親？」相當霸氣。這次所有吻戲統一在2、3天內一起拍完，幸好是戲開拍後2個多月，所以彼此已經不陌生。

對於吻戲，黃薇渟透露要克服的其實不是接吻時的害羞，而是戲劇前期，她和管麟幾乎都在互嗆鬥嘴，心理上不自覺會覺得對方很白目，「所以我承認，我前期要克服的是，我該怎麼跟這個討厭鬼接吻？」當黃薇渟看到班表後，得知必須連續3天一直親，加上那陣子班表很滿，讓她對吻戲很「無感」，「等到離拍攝日越近，我才終於醒來，內心浮現『原來我真的是要出來賺錢的啊』。」

管麟則是跨過第一場吻戲後，後面的吻戲就自在許多，「之後的吻戲我們幾乎都沒有事先順過角度或是走位，都是感受當下的氛圍，然後就直接來了。」甚至連導演都覺得如果不喊卡，他們會一直親個沒完沒了。

黃薇渟和管麟在片場時常會推薦分享對方一些影片，無形中也培養出好默契，管麟透露，「一些情侶生活上相處的橋段，會視當下的感受去增加，覺得氛圍對了，即便劇本沒有寫吻戲，我們還是會自己加一點，希望能讓觀眾感覺到羽藍和大碗是真的彼此相愛」。有趣的是，兩人會趁換鏡位空檔觀察現場工作人員，聊聊發生什麼有趣的事，因此被導演笑稱「賢伉儷夫婦很愛聊天」。