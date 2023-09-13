廖士涵擔任金馬電影學院的導師。（金馬執委會提供）

第15屆金馬電影學院今（13日）公布入選學員名單，邀請以《哈勇家》贏得金馬獎最佳導演的陳潔瑤，以及藉《粽邪》系列作品廣受矚目的廖士涵擔任本屆學院導師。經過激烈競爭脫穎而出的14位學員將於10月27日齊聚台北，利用將近1個月的時間密集切磋學習，歷經劇本討論、勘景、拍攝、後製，以團隊的形式完成短片。

金馬電影學院院長廖慶松和2位導師皆對今年報名學員的作品讚譽有加，取捨之間歷經掙扎，有的學員甚至是3度、4度報名。這批年輕創作者背景多元、風格各異，創意與企圖心都十分旺盛。導師陳潔瑤表示非常期待能和學員們一起拍電影，希望在有限的資源裡創造無限感動；另一位導師廖士涵則認為適逢金馬60，是電影人回歸拍片初衷的絕佳時機，勉勵學員能一同重新出發，從心出發。

本屆入選學員都有相當亮眼的短片作品。導演組的張徐展憑《熱帶複眼》一舉奪得金馬獎最佳動畫片和金穗大獎；去年獲金穗獎肯定的陳浩維，今年又以《回收場的夏天》入圍釜山影展短片競賽；張不乙的《橋頂少年》在本屆金穗獎奪下觀眾票選獎；朱建安的《陀陀》則贏得亞洲日舞影展短片競賽獎；林劭慈的《六月雨》與唐豪的《燒》皆曾入圍法國克萊蒙費宏短片影展；畢業於北京電影學院的李銘去年以《話語》入圍金馬獎最佳劇情短片；來自香港的林璐甫以《裊裊》奪得香港鮮浪潮最佳編劇。

編劇組的2位學員，包含三度入圍優良電影劇本獎、實務經驗豐富的張婉兒，以及曾以《相濡以沫》獲香港鮮浪潮最佳劇本的黃淑雅。攝影組的4位學員，囊括長期於英國發展、作品在國際影展獲獎連連的林殊宇；來自新加坡、畢業於北藝大電影系的白軒源；於美國求學，作品榮獲美國攝影師協會傳承獎的馮枳力，以及憑《大日子》獲得金穗獎最佳攝影的李政鋒。

第15屆金馬電影學院將於10月27日至11月25日展開，本屆結業作品將於11月22日放映，免費開放入場，歡迎觀眾一同見證金馬電影學院學員的心血結晶。