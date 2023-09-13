高物價讓各種花費提高，許多人辛苦存錢儲蓄或投資。一名年近四十的網友自曝存款20萬，認為難以再有所增加，打算未來把存款當作自己的喪葬費，遭批評沒有理財觀念，網友也透露沒有長期存錢的原因，讓不少人紛紛留言打氣。

一名女網友在Dcard發文表示，明年即將滿40歲，但存款數字維持在20萬上下，不會減損也不怎麼會升高，不知是算好還是不好，只慶幸自己不會亂花錢，頂多在樂透加碼時會試試運氣，感嘆如果哪天人不在了，20萬拿來當喪禮費應該綽綽有餘吧。

貼文引起眾人討論，「不會亂花錢結果只有20萬？感覺這是月光族的生活，好奇平常是哪些支出花光你的薪水」、「看到買樂透加碼就知道你在說謊，這哪叫不會亂花錢」、「20萬可能不夠，除非妳骨灰隨便撒？」、「怎麼有辦法40歲還存款這麼少…」、「到65歲退休還是這點錢 ，活著比死了更難受」。

原PO也透露，自己是因為家人隨時會要錢，也是這幾年才意識到自己要存錢，所以才只存到20萬。不少人則留言打氣，「身為總是被家人往下拉的完全可理解」、「我也是，家人總是會把你存款往下拉」、「我也是！但我還是很努力存！但20萬真的有點不夠葬禮費，現在最便宜頂多也要保守30萬」、「辛苦了，現在開始為自己存錢，家人也有可能是自私的，沒人替自己著想時，自己一定要最重視自己，請自私一點對自己好」。